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عماد متعب على "دكة" الأهلي أمام المقاصة

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عماد متعب على "دكة" الأهلي أمام المقاصة عماد متعب على "دكة" الأهلي أمام المقاصة

>كتب رمضان حسن

يجلس عماد متعب، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، على دكة المارد الأحمر فى مباراة المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب السلام، فيما يدرس الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استمرار الدفع بمروان محسن كمهاجم أساسي.

 

عماد متعب شارك أمام الشرقية بعد غياب 110 أيام

وشارك عماد متعب فى مباراة الشرقية الأخيرة التي فاز بها الأحمر بثلاثية دون رد كبديل لمروان محسن فى الدقيقة 80 بعد غياب دام 110 أيام وتحديدا منذ 12 أغسطس من العام الحالى، فى اللقاء الذى جمع بين الأهلي وزيسكو الزامبى فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما، وخرج على إثرها الأحمر من البطولة بشكل رسمى، واستطاع متعب وقتها إحراز الهدف الثانى والتعادل لفريقه فور نزوله.

 

الأهلي يخطط لتكريم عماد متعب

ووضعت إدارة الأهلي سيناريو لتكريم عماد متعب والذى ينتهى تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي، بعد إعلان اللاعب رفضه التام فكرة اعتزال الكرة فى الوقت الحالى مع تولى منصب إدارى أو فنى داخل القلعة الحمراء، وترغب الإدارة فى إنهاء مسيرة اللاعب مع كرة القدم بشكل يتناسب مع تاريخه الكبير وإنجازاته الضخمة، وتم الاستقرار على تجديد عقد المهاجم الدولى لمدة موسم واحد بعد صرف النظر نهائياً عن الاستغناء عنه.


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