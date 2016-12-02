“لجنة الطاقة بالبرلمان” تحدد الموعد النهائي لرفع الدعم عن البنزين والسولار

شيماء مصطفى

يعتبر البنزين والسولار سلعتان يهمان الشعب المصري بأكمله، فهما المسؤلان عن وسائل المواصلات والنقل، فبذيادة أسعار البنزين والسولار يذيد معها تسعيرة الركوب لأي مكان، وقد قررت الحكومة في وقت سابق نيتها لرفع الدعم عن البنزين والسولار، لكنها لم تحدد موعدا لرفع الدعم، وقد أعلن النائب المصري محمد رشوان، وهو وكيلا للجنة الطاقة بالبرلمان، والمسؤول عن كل الأمور التي تتعلق بالطاقة، من كهرباء أو بنزين أو سولار، أن لجنة الطاقة بالبرلمان المصري قد قررت رفع الدعم عن البنزين نهائيا بعد 5 سنوات من الآن، ويعني ذلك أن رفع الدعم عن هذه السلع البترولية سيبدأ عام 2021، مشيرا أن اللجنة طلبت من رئيس البرلمان بعدم إلغاء الدعم عن السولار، والإكتفاء بتقليله فقط.

وقد طالب العضو محمد رشوان في تصريحات خاصة له، من موظفي الدولة الركوب معا داخل سيارة واحدة، أثناء ذهابهم الي عملهم، وذلك توفيرا وترشيدا للبنزين، وأسرد أن إلغاء الدعم عن البنزين قرار ضروري لا رجعة فيه ولا جدال، وذلك لكي يصل الدعم التي تمنحه الحكومة إلي مستحقيه من الشعب المصري، وخاصة الطبقة محدودة الدخل، كما أكد أن من يمتلك سيارة أو أكثر لن يتأثر بقرار إلغاء الدعم عن البنزين، وهو أيضا لا يستحق الدعم، فلابد أن تضحي هذه الطبقة لكي نوفر الدعم لمستحقيه.

شبكةعيونالإخبارية

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