شعبة الصرافة تفجّر مفاجأة كبرى وتؤكد “سعر الدولار سيصل إلى 23 جنيه قريباً”

شيماء مصطفى

يشهد سعر الدولار تقلبات كبيرة منذ بداية التعويم في الثالث من نوفمبر الماضي، وترك الحرية الكاملة للبنوك المحلية في تحديد سعر الدولار في السوق، حيث كان سعر الورقة الخضراء 18 جنيه في السوق السوداء قبل تحرير سعر الصرف، وبعد وصول العملة الأمريكية إلى هذا السعر اتخذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، وبدأ السعر بـ13 جنيه ووصل اليوم مرة أخرى إلى نفس السعر الذي كان عليه في السوق الموازية قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وفي حوار صحفي لأحمد نيازي نائب رئيس شعبة الصرافة مع جريدة اليوم الجديد، والذي نشر في الجريدة الورقية التي تصدر أسبوعياً، قال نيازي ” إن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير خلال الأيام القادمة بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 22 جنيها أو 23 جنيها لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين خلال تلك الفترة؛ وحاليا البنك المركزى قد أحكم قبضته على سياسة السوق”.

كما انتقد نيازي قرار التعويم الذي وصفه بأنه أضر بالفقراء ورفع الأسعار بنسب وصلت إلى 200%، مضيفاً أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار كارثي وانعكس على جميع الأسعار.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads