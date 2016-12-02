أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 2 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 2 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، اتجاه للاستغناء عن شريف حازم بنهاية الموسم الحالى والبحث عن مباراة ودية لتقييم النيجيري سالمون.

شريف حازم يقترب من الرحيل عن الإسماعيلى

يبحث الجهاز الفنى للإسماعيلى عن مدافعين لتدعيم صفوفه فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل حال فتح باب الاستبدال أو نهاية الموسم الحالى حال رفض فتح باب الاستبدال، فى ظل الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الدراويش منذ بداية الموسم الحالى ووقوع مدافعيه الحاليين في أخطاء كثيرة.

دجلة يحرم الإسماعيلى من الراحة

رفض الجهاز الفني للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام بسبب ضيق الوقت، ومن أجل مواصلة الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

الإسماعيلى يجهز ودية لاختبار النيجيرى "سالمون"

يبحث الجهاز الفني للإسماعيلى خوض مباراة ودية أمام فرق المظاليم أو فريق الأمل بالنادي من أجل اختبار النيجيري سالمون الذي يخضع للاختبار في صفوف الدراويش من أجل الحكم عليه جيدا تحسبا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية بنجاح، لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الدراويش منذ بداية الموسم.

عبد الفضيل مندهش لاستبعاده من الحسابات الفنية للإسماعيلى

سيطرت حالة من التعجب على شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى من قرار الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر استبعاده من قائمة الدراويش بصفة مستمرة، على الرغم من جاهزيته للمشاركة فى المباريات، ورغبته فى الحصول على الفرصة لتقديم نفسه من جديد لجماهير الإسماعيلى الذى تألق فى صفوفه قبل انتقاله إلى الأهلي.

طبيب الإسماعيلى يوضح إصابات لاعبى الإسماعيلى وموقفهم من مواجهة دجلة

أكد الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، أن الإصابات التى تعرض لها الرباعى حسنى عبد ربه ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد بوشا لا تدعو للقلق ولن تحرمهم من اللحاق بمواجهة فريقهم أمام وادى دجلة يوم الاثنين المقبل، فى الأسبوع الـ13 لمسابقة الدورى العام.