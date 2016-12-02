بالأسماء..ملك السعودية يعيد تشكيل مجلس الشورى ويضم 30 سيدة

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، امراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الشورى لمدة أربع سنوات هجرية، تحت رئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ويضم التشكيل الجديد للمجلس 30 سيدة .

وأشار الأمر الملكى إلى أن المجلس يضم الأعضاء الأتى أسمائهم :

1 ـ الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري " نائب رئيس مجلس الشورى "

2 ـ الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان "مساعد رئيس مجلس الشورى".

3 ـ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدايل .

4 ـ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح .

5 ـ الدكتور إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس .

6 ـ الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي .

7 ـ الدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف .

8 ـ الدكتور أحمد بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الغديان .

9 ـ الدكتور أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيلعي .

10 ـ الدكتور أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي .

11 ـ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود .

12 ـ الدكتور أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات .

13 ـ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة .

14 ـ الدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .

15 ـ الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي .

16 ـ الدكتورة أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان .

17 ـ الدكتور إياس ين سمير بن إبراهيم المسيفرة الهاجري .

18 ـ الدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع .

19 ـ الدكتور أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل .

20 ـ الدكتور ثامر بن سعد بن عبدالله البراك .

21 ـ جمال بن سداد بن محمود حسن الفاخري .

22 ـ جمال بن عبدالله بن يوسف المزين .

23 ـ الدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي .

24 ـ جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي .

25 ـ الدكتور حسين بن ضيف الله بن أحمد المطاعي المالكي .

26 ـ الدكتور حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد .

27 ـ الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي .

28 ـ الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي .

29 ـ الدكتور خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان .

30 ـ الأمير الدكتور خالد بن عبدالله محمد بن مقرن المشاري آل سعود .

31 ـ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد الدغيثر .

32 ـ خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف .

33 ـ الدكتور خالد بن محمد بن علي السيف .

34 ـ الدكتور خالد بن منصور بن ناصر العقيل .

35 ـ خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري .

36 - رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

37 - الدكتور زكي بن عبدالرحيم بن حسين بن محمود.

38 - الدكتور زهير بن فهد بن جابر الحارثي.

39 - الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.

40 - الدكتور سالم بن مروزق بن نويشي العمري الحربي.

41 - الدكتور سامي بن محمد بن حسين زيدان.

42 - الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

43 - سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

44 - الدكتور سعد بن محمد بن سعد الحريقي.

45 - الدكتور سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.

46- الدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي.

47 - الدكتور سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.

48 - الدكتور سعيد بن قاسم بن يحيى الخالدي المالكي.

49 - الدكتور سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني.

50 - الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

51 - الدكتور سليمان بن علي محمد العمري الفيفي.

52 - الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

53 - صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.

54 - الدكتور صالح بن محمد بن فرحان الخثلان.

55 - صالح بن منيع بن صالح الخليوي.

56 - الدكتور طارق بن علي حسن فدعق.

57 - الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

58 - المهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي.

59 - الدكتور عبدالإله بن سيف الدين بن غازي ساعاتي.

60 - الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

61 - الدكتور عبدالرحمن بن حسن بن محمد باجودة.

62 - عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

63 - الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.

64 - عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي.

65 - عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

66 - الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.

67 - الدكتور عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.

68 - عبدالله بن راشد بن هادي الخالدي.

69 - الدكتور عبدالله بن زبن بن عيد الغبيوي العتيبي.

70 - الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.

71 - عبدالله بن سعد بن محمد الغريري.

72 - الدكتور عبدالله بن سليمان بن عايد البويني البلوي.

73 - المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

74 - اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.

75 - الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف.

76 - عبدالله بن علي بن إبراهيم العجاجي.

77 - اللواء عبدالله بن غازي بن ظافر الأسيود العلياني.

78 - الدكتور عبدالله بن غدران بن مطر العبادلة السهيمي.

79 - الدكتور عبدالله بن فخري بن محمود أنصاري.

80 - عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.

81 - عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.

82 - الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان.

83 - الدكتور عبدالله بن رفود بن رفيد الحسني السفياني.

84 - الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

85 - اللواء عبدالهادي بن محمد بن سليم آل سليم العمري.

86 - الدكتور عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي الشريف.

87 - الدكتور عدنان بن أحمد بن حسن البار.

88 - عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

89 - عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

90 - المهندس علي بن عبدالله بن علي النعيم.

91 - اللواء علي بن فهد بن عبدالكريم السبهان.

92 - الدكتور علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني.

93 - اللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي.

94 - اللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري.

95 - الدكتور علي بن يحيى بن محمد العريشي.

96 - الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.

97 - الدكتور غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

98 - الدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

99 - الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

100 - الدكتور فايز بن عبدالله بن علي آل عوضه الشهري.

101 - الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

102 - الدكتور فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.

103 - الدكتور فهد بن خلف بن عطاء البادي.

104 - الدكتور فهد بن محمد بن مانع بن جمعة.

105 - الدكتورة فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

106 - الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

107 - الدكتور فيصل بن منصور بن علي بن حويصل آل فاضل.

108 - كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

109 - الدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

110 - الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

111 - لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

112- اللواء محسن بن إبراهيم بن أحمد شيعاني.

113 - محمد بن حامد بن أحمد نقادي.

114 - الدكتور محمد بن حمزة بن بكر بن بكر خشيم .

115 - محمد بن داخل بن عبد ربه السحيمي المطيري.

116 - الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود .

117 - الدكتور محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني .

118 - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

119 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء .

120 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيزان .

121 - الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني .

122 - محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن العقلاء.

123 - الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس .

124 - محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي .

125 - الدكتور محمد بن محمود بن أحمد الوكيل .

126 - المهندس محمد بن مدني بن حمزة العلي .

127 - الدكتور محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.

128 - الدكتور مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان .

129 - الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري .

130 - الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي .

131 - الدكتور معدي بن محمد بن معدي آل مذهب القحطاني .

132 - المهندس مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني .

133 - الدكتور منصور بن سعد بن فهد الكريديس.

134 - الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

135 - الدكتورة موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

136 - الدكتور ناصح بن ناصح بن حدري المرزوقي البقمي .

137 - ناصر بن عبداللطيف بن حسين النعيم .

138 - الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

139 - اللواء مهندس ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.

140 - الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي .

141 - الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

142 - الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

143 - الدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

144 - نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

145 - الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري.

146 - الدكتور هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي .

147 - الدكتور هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي .

148 - هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

149 - الدكتور واصل بن داود بن سلمان المذن.

150 - الدكتور وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي.