بعد مشاهدها الجريئة... هكذا تصرّف حبيب النجمة التركية جيزيم كاراكا

عمان_سميرة حسنين

وافقت الممثلة التركية الشابة جيزيم كاراكا الشهيرة بفتون في المسلسل الرومانسي "ويبقى الأمل"، على الزواج من حبيبها رجل الأعمال الشاب كمال إكميكتشي بعد أن تقدّم رسمياً لخطوبتها خلال أمسية رومانسية جمعتهما قبل أيّام.

وقامت جيزيم كاراكا على الفور بالإعلان عن قرار زواجهما رسمياً عبر "سناب شات"، حيث نشرت صورة لهما معاً على الشاطىء وهي ترفع يدها مظهرة خاتم الخطوبة.

وكان الثنائي قد قررا سابقاً الزواج بعد سنة، إلا أنهما بدّلا رأيهما وقررا تقديم موعد الزفاف الذي قد يكون وشيكاً.

وتعد علاقتهما العاطفية من أقوى العلاقات بين المشاهير الأتراك إذ دامت لعام ونصف العام دون أن يقع بينهما أي خلاف يذكر جراء الغيرة أو ما شابه، حتى خلال أداء جيزيم كاراجا مشاهد عاطفية جريئة مع الممثل باريش كيلتيش في فيلمهما الرومانسي "أحبك يا رجلي" الذي انتهى بموتها في نهاية الفيلم، إذ أن بعض النجوم الأتراك يقطعون علاقاتهم العاطفية بعد أدائهم مشاهد جريئة، إلا أن حبيب الممثلة كان متفهماً وكافأها بطلب يدها رسمياً.