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العاهل السعودى يصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء

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العاهل السعودى يصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء العاهل السعودى يصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء

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أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، الأول بإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

 

كما قرر الملك سلمان إعفاء صالح الخليوى مدير عام الجمارك من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد آل الشيخ لمدة أربع سنوات هجرية.

 

كما أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء لتضم الأسماء التالية:

1 ـ مفتى عام المملكة العربية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً.

2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

3 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.

4 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

9 ـ الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي.

10 ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثرى .

11 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

12 ـ الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.

13 ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين.

14 ـ الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

15 ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة.

16 ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

17 ـ الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير.

18 ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار محمد.

19 ـ الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل .

20 ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلى .

21 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حمد العصيمى .

 

كما أصدر العاهل السعودى أمر ملكى بمد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين فى اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات، وضمت اللجنة:

1 - الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان.

2 - الشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي.

3 - الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 - الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

 


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مصر 365

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