أخبار الأهلي الجمعة 2/12/2016.. الأحمر يتلقى عرضا لمواجهة العميد

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الجمعة 2-12-2016، خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها تلقى مسئولى القلعة الحمراء عرضاً من شركة "صلة" راعى النادى بإقامة مباراة ودية مع اتحاد جدة السعودى خلال شهر يناير المقبل بمدينة جدة.

الأهلي يتلقى عرضاً لمواجهة "العميد" فى جدة

تلقى النادي الأهلي عرضاً من شركة "صلة" راعي النادي بإقامة مباراة ودية للمارد الأحمر مع اتحاد جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه محمود كهربا، خلال شهر يناير المقبل بمدينة جدة السعودية.

ويأتى عرض ودية اتحاد جدة المُلقب بالعميد الذى يلعب ضمن صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة، ضمن عروض أخرى قدمتها شركة "صلة" منها عرض بإقامة معسكر بالإمارات خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير المقبل.

الأهلي يتحالف مع المصرى ضد الزمالك فى معركة "الشتاء"

انضم النادي المصري للأندية التى سبق وطالبت خلال الفترة الماضية بتنفيذ نظام الاستبدال خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة، وفي مقدمتها النادي الأهلي الذى أعلن صراحة أنه ينتظر تنفيذ هذا المطلب كونه معترفا به في كبرى الدوريات الأوروبية، وبذلك يتحالف الأهلي مع المصري ضد الزمالك الذى رفض تنفيذ هذا الاقتراح في يناير المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن نظام الاستبدال في فترة القيد الشتوية يتم تطبيقه فى دوريات الأوروبية الكبيرة كالدورى الإنجليزى والفرنسى والإيطالى لذا ليس هناك قلق من تطبيقه فى الدورى المصرى.

صبرى رحيل يؤكد جاهزيته للقاء الأهلي والمقاصة

شارك صبرى رحيل ظهير أيسر الأهلي، فى مران فريقه الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة، كاملاً بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى العضلة الأمامية وحرمته من مباريات وتدريبات الفريق الأخيرة ،وأدى رحيل التدريبات بصورة طبيعية سواء البدنية أو الفنية، وذلك استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز

حسام البدرى يؤجل الرد على معسكر الإمارات بسبب المنتخبات الوطنية

أجّل حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، الرد على إدارة النادى بشأن إقامة معسكر للفريق بالإمارات خلال يناير المقبل، انتظارا لمعرفة اختيارات المنتخبات الوطنية(الأول-العسكرى-الشباب)، للاعبى الفريق الأحمر،وأحضرت الشركة الراعية للقلعة الحمراء، عرضا للأهلى بإقامة معسكر بالإمارات مع إمكانية خوض مباراتين وديتين أو لقاء واحد على الأقل.