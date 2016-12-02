أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أخبار الأهلي الجمعة 2/12/2016.. الأحمر يتلقى عرضا لمواجهة العميد

Google+ Print
أخبار الأهلي الجمعة 2/12/2016.. الأحمر يتلقى عرضا لمواجهة العميد أخبار الأهلي الجمعة 2/12/2016.. الأحمر يتلقى عرضا لمواجهة العميد

>كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الجمعة 2-12-2016، خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها تلقى مسئولى القلعة الحمراء عرضاً من شركة "صلة" راعى النادى بإقامة مباراة ودية مع اتحاد جدة السعودى خلال شهر يناير المقبل بمدينة جدة.

 

الأهلي يتلقى عرضاً لمواجهة "العميد" فى جدة

 

تلقى النادي الأهلي عرضاً من شركة "صلة" راعي النادي بإقامة مباراة ودية للمارد الأحمر مع اتحاد جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه محمود كهربا، خلال شهر يناير المقبل بمدينة جدة .

ويأتى عرض ودية اتحاد جدة المُلقب بالعميد الذى يلعب ضمن صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة، ضمن عروض أخرى قدمتها شركة "صلة" منها عرض بإقامة معسكر بالإمارات خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير المقبل.

 

الأهلي يتحالف مع المصرى ضد الزمالك فى معركة "الشتاء"

 

انضم النادي المصري للأندية التى سبق وطالبت خلال الفترة الماضية بتنفيذ نظام الاستبدال خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة، وفي مقدمتها النادي الأهلي الذى أعلن صراحة أنه ينتظر تنفيذ هذا المطلب كونه معترفا به في كبرى الدوريات الأوروبية،  وبذلك يتحالف الأهلي مع المصري ضد الزمالك الذى رفض تنفيذ هذا الاقتراح في يناير المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن نظام الاستبدال في فترة القيد الشتوية يتم تطبيقه فى دوريات الأوروبية الكبيرة كالدورى الإنجليزى والفرنسى والإيطالى لذا ليس هناك قلق من تطبيقه فى الدورى المصرى.

 

صبرى رحيل يؤكد جاهزيته للقاء الأهلي والمقاصة

 

شارك صبرى رحيل ظهير أيسر الأهلي، فى مران فريقه الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة، كاملاً بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى العضلة الأمامية وحرمته من مباريات وتدريبات الفريق الأخيرة ،وأدى رحيل التدريبات بصورة طبيعية سواء البدنية أو الفنية، وذلك استعدادًا لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز

 

حسام البدرى يؤجل الرد على معسكر الإمارات بسبب المنتخبات الوطنية

 

أجّل حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، الرد على إدارة النادى بشأن إقامة معسكر للفريق بالإمارات خلال يناير المقبل، انتظارا لمعرفة اختيارات المنتخبات الوطنية(الأول-العسكرى-الشباب)، للاعبى الفريق الأحمر،وأحضرت الشركة الراعية للقلعة الحمراء، عرضا للأهلى بإقامة معسكر بالإمارات مع إمكانية خوض مباراتين وديتين أو لقاء واحد على الأقل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال