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انطلاق مشروع تصنيع الاحتياجات الخشبية والحديدية للمدارس بشمال سيناء

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انطلاق مشروع تصنيع الاحتياجات الخشبية والحديدية للمدارس بشمال سيناء انطلاق مشروع تصنيع الاحتياجات الخشبية والحديدية للمدارس بشمال سيناء

> شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلق  بشمال سيناء مشروع تصنيع الإحتياجات الخشبية والحديدية للمدارس بشمال سيناء وتنفذه 4 مدارس صناعية ضمن مشروع رأس المال، اليوم الجمعة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن  مشروع رأس المال بمدارس شمال سيناء  يتم تنفيذه فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفنى، وتم   تصديق  اللواء  عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على اسناد تصنيع الاحتياجات الخشبية والحديدية لمدارس التعليم الصناعى  بشمال سيناء، وهى  مدرسة  الشور بجي الزخرفية، ومدرسة  بئر العبد الصناعية، ومدرسة العريش المعمارية، ومدرسة أبو بكر المهنية برأس مال مليون و450 ألف جنيه.

وأضاف التداوى، أنه تابع اليوم الجمعة خطوات تنفيذ مشروع رأس المال والعمل فيه بمدرسة الشوربجى الزخرفية، واطمئن على سير العمل بمشاركة معلمين وطلبة، ومن المقرر أن يفى المشروع باحتياجات مدارس التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى ورياض الأطفال من الدواليب وسبورات ضوئية و آسرة وترابيزات.

 


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