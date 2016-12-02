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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدًا وانعدام فرص سقوط الأمطار

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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدًا وانعدام فرص سقوط الأمطار الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدًا وانعدام فرص سقوط الأمطار

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، تحسن في الأحوال الجوية، حيث تقل كميات السحب وتزداد فترات سطوع الشمس وتنعدم فرص سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة نحو الارتفاع ليسود طقس معتدل على معظم الأنحاء مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :
> القاهرة 13 21
> الإسكندرية 14 21
> مطروح 10 21
> بورسعيد 12 22
> دمياط 13 22
> بلطيم 13 21
> الإسماعيلية 11 22
> السويس 12 21
> العريش 09 21
> نخل 06 19
> طابا 10 21
> الطور 13 22
> مرسى علم 14 22
> الغردقة 16 23
> شرم الشيخ 19 23
> رفح 08 21
> كاترين 05 18
> سيوة 08 19
> المنيا 09 20
> الفيوم 10 21
> رأس سدر 16 22
> أبوسمبل 13 23
> وسط الدلتا 10 20
> أسيوط 09 22
> سوهاج 10 23
> الأقصر 13 24
> أسوان 11 24
> شلاتين 16 26
> حلايب 18 24
> الوادى الجديد 11 22
> قنا 12 23
> نويبع 16 24
> السلوم 10 19

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