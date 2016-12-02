مباحثات مكثفة لـ«شكري» مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى اجرى مباحثات مكثفة مع قيادات الكونجرس الامريكى بمجلسيه فى اليوم الثانى لزيارته للعاصمة الامريكية واشنطن، حيث التقى مع السيناتور” اورين هاتش ” الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ والنائبة ” ايليانا روزليتن ” رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب الجمهوري ” مايكل ماكول ” رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، والنائبة “كاى جرينجر” رئيسة لجنة الاعتمادات الفرعية بمجلس النواب.

وأوضح أبو زيد ، ان الوزير شكرى قدم خلال كل تلك اللقاءات استعراضاً تفصيلياً للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها مصر، وشرح مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدا على جدية الحكومة المصرية واتخاذها لقرارات حاسمة فى مجال الإصلاح الاقتصادي إيمانا بأهمية معالجة الاختلالات الهيكلية التى اتصف بها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة ، واقتناعاً بضرورة مواجهة المشاكل وايجاد حلول جذرية لها كى يستطيع الاقتصاد المصرى ان يعبر من عنق الزجاجة ويتجاوز المعضلات الحالية.

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، بأن شكري حرص على إحاطة قيادات الكونجرس بتقييم مصر للاوضاع فى منطقة الشرق الوسط والأزمات المختلفة، وفى مقدمتها الازمتين الليبية والسورية والأوضاع فى العراق واليمن وجهود مكافحة الارهاب، مشيراً الى ان مصر ستظل دائماً شريكاً للولايات المتحدة يمكن الاعتماد علية فى تعزيز الاستقرار ودعم خيارات السلام والحلول المستدامة للازمات فى المنطقة . كما استعرض شكرى رؤية مصر لكيفية تشجيع الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى على العودة الى مائدة المفاوضات، ودعمها للمبادرات الاقليمية والدولية المطروحة لتحقيق هذا الهدف ، كما حرص على نقل صورة حقيقية وصادقة لطبيعة التحديات الأمنية التى تواجه مصر، والجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب فى سيناء، مشيرا الى أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر فى مجال مكافحة الارهاب واستمرار برامج الدعم العسكرى لمصر لتمكين الجيش المصرى من استكمال مهمته الحالية فى دعم الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الاوسط ومواجهة ظاهرة الارهاب والقضاء عليها.

كما تركزت اللقاءات على متابعة مسار العلاقات الثنائية المصرىة الامريكية ، حيث عكست احاديث قيادات الكونجرس ادراكاً كاملا لخصوصية وإستراتيجية العلاقات المصرية الامريكية، والتطلع لان تشهد المرحلة القادمة تحت قيادة الرئيس المنتخب ترامب مزيداً من التقارب المصرى الامريكى والتفهم لطبيعة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، ومزيداً من الدعم الامريكى لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية الحالية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشير الى ان ملف التحول الديمقراطى قد تم التطرق اليه ايضا خلال محادثات شكرى ، لاسيما موضوع المنظمات غير الحكومية والبيئة القانونية المنظمة له، حيث اعرب نواب الكونجرس عن تطلعهم لان تتمكن مصر من اتخاذ خطوات إضافية فى هذا المجال لتمكين تلك المنظمات من القيام بدورها فى دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وقد اكد شكرى على التزام مصر الكامل بدعم جهود المجتمع المدنى وتشجيعه على القيام بدوره التنموى الداعم لبرامج الحكومة ، مشيرا الى أهمية إدراك الظروف المحيطة بعمل المنظمات غير الحكومية فى مصر خلال السنوات الاخيره وما شابها من خلل كان من الواجب تصحيحه. وأكد شكري علي التزام الحكومة المصرية الثابت باحترام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.