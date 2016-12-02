توزيع معونات غذائية على الأسر المستحقة في رفح

قام اللواء أركان حرب أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح بتوزيع المعونات من المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالمدينة.

وقال جبريل – في تصريح اليوم الجمعة – إنه تم توزيع 4 آلاف كيلوجرام من السكر بالمجان على الأسر المستحقة ، والحالات الإنسانية المسجلة في التضامن الاجتماعى ، والأسر محدودة الدخل والمعيلات والأرامل، لافتا إلى أن هناك كميات أخرى من المعونات ستصل تباعا ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه سبق توزيع 80 طنا من المواد الغذائية ( سكر وأرز ودقيق ) على 3 آلاف و769 أسرة مستحقة بواقع كيلو جرام أرز ، وآخر سكر وشيكارة دقيق سعة 20 كيلو جراما لكل أسرة، موضحا أنه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيع بطاطين على المحتاجين بالمدينة.

أ ش أ