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توزيع معونات غذائية على الأسر المستحقة في رفح

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توزيع معونات غذائية على الأسر المستحقة في رفح توزيع معونات غذائية على الأسر المستحقة في رفح

اللواء أركان حرب أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح

قام اللواء أركان حرب أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح بتوزيع المعونات من المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالمدينة.

وقال جبريل – في تصريح اليوم الجمعة – إنه تم توزيع 4 آلاف كيلوجرام من السكر بالمجان على الأسر المستحقة ، والحالات الإنسانية المسجلة في التضامن الاجتماعى ، والأسر محدودة الدخل والمعيلات والأرامل، لافتا إلى أن هناك كميات أخرى من المعونات ستصل تباعا ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه سبق توزيع 80 طنا من المواد الغذائية ( سكر وأرز ودقيق ) على 3 آلاف و769 أسرة مستحقة بواقع كيلو جرام أرز ، وآخر سكر وشيكارة دقيق سعة 20 كيلو جراما لكل أسرة، موضحا أنه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيع بطاطين على المحتاجين بالمدينة.

أ ش أ

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