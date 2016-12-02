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أستاذ قلب يحذر من الكولسترول والدهون الموجودة بالجبن الأبيض والبط

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أستاذ قلب يحذر من الكولسترول والدهون الموجودة بالجبن الأبيض والبط أستاذ قلب يحذر من الكولسترول والدهون الموجودة بالجبن الأبيض والبط

>كتبت أمل علام

الكثير منا قد يجد نفسه فى حيرة من تناول بعض الأطعمة والتى يثار حولها الجدل فى مدى فائدتها من ضررها، ومدى خطورتها على القلب والشرايين.

يقدم الدكتور هشام بشرى محمود، أستاذ أمراض القلب، مدير مستشفى جامعة بنى سويف، بعض المعلومات المهمة عن أطعمة قد نتناولها بشكل يومى لمعرفة أضرارها وفوائدها.

أولا: الأجبان

تعتبر الجبنة البيضاء هى أكثر الأجبان احتواء على الكولستيرول.

أما بالنسبه لباقى الأنواع، فالجبنة الشيدر هى الأعلى تليها الجبنة الفيتا، ثم الموتزريلا و البارميزان، ثم الجبنة الزرقاء، وتنخفض نسبة الكوليسترول فى الأجبان قليلة الدسم.

ثانيا : العيش الفينو أوالأبيض..

يلجأ الناس إلى شراء الأنواع المصنعة من دقيق القمح والقمح الكامل، ويبتعدون عن المصنعة من دقيق الذرة، ظنا منهم أن هذا هو الخيار الصحيح، ولكن هذا خطأ فهذه الأنواع غنية بالدهون المشبعة مقارنة بالأنواع المصنعة من دقيق الذرة.

 ثالثا:البط والأوز

بما أن الفراخ والديك الرومى يحتويان على نسبة كولستيرول قليلة، ولكن البط والأوز يختلف عنهما حيث يحتويان علي نسبة كولستيرول أعلى.

 رابعا : الجمبرى

بالتاكيد قد سمعت أن السى فود هو أفضل طعام لمن يعانون ارتفاع نسبة الكلولستيرول بالدم، مؤكدا أن هذا الكلام صحيح، ولكن تحديدا الجمبرى يحتوى على نسبة عالية من الكولستيرول فيفضل أكله مشويا بدون إضافة أى دهون وعدم الإكثار..


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