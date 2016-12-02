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بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة

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بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصرجودة

 

 

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح والرعد والعواصف الشديدة، ما أدى إلى الحد بشكل كبير من الحركة التجارية، وتحوّلت الشوارع إلى أوحال وطين.

 

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق شوارع مدن رشيد وإدكو وكفر الدوار ودمنهور ، وتسببت فى محاصرة المياه لمنازل المواطنين ، حيث استمر هطول الأمطار لساعات متصلة ، مما أدى إلى غرق الشوارع، وارتفعت المياه على أرصفة الشوارع بارتفاع ربع متر .

 

وطالب أهالى البحيرة كافة المسئولين بمحافظة البحيرة، وعلى رأسهم المحافظ بسرعة مواجهة هذه الأمطار، قبل أن تتحول الأزمة لكارثة كبرى، وتغرق مياه الأمطار المنازل .

 

 

 


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