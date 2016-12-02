أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أقطان القليوبية

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أقطان القليوبية الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أقطان القليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

سيطرت  الحماية المدنية بالقليوبية على الحريق الذى شب داخل مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية فى أبو زعبل ومنع امتداده الى مصانع مجاورة.

وأكد العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى شب صباح اليوم الجمعة، بمصنع للأقطان فى منطقة الجبل الأصفر فى أبو زعبل بمحافظة القليوبية على مساحة ألف متر مربع، والتهمت ألسنة النيران محتويات مساحة 600 متر.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بـ 5 سيارات للسيطرة على حريق، ومنع امتداده إلى باقى مساحة المصنع والمصانع مجاورة، موضحا إنه جارى عمليات التبريد وحصر الخسائر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، قد تلقيا إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة بالواقعة، وانتقل على الفور العميد عماد عياد مدير إدارة الحماية المدنية، و5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارى التعامل والسيطرة على الحريق قبل امتداده لمصانع مجاورة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365