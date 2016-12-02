الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أقطان القليوبية

القليوبية - خالد حجازى

سيطرت الحماية المدنية بالقليوبية على الحريق الذى شب داخل مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية فى أبو زعبل ومنع امتداده الى مصانع مجاورة.

وأكد العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى شب صباح اليوم الجمعة، بمصنع للأقطان فى منطقة الجبل الأصفر فى أبو زعبل بمحافظة القليوبية على مساحة ألف متر مربع، والتهمت ألسنة النيران محتويات مساحة 600 متر.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بـ 5 سيارات للسيطرة على حريق، ومنع امتداده إلى باقى مساحة المصنع والمصانع مجاورة، موضحا إنه جارى عمليات التبريد وحصر الخسائر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، قد تلقيا إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة بالواقعة، وانتقل على الفور العميد عماد عياد مدير إدارة الحماية المدنية، و5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارى التعامل والسيطرة على الحريق قبل امتداده لمصانع مجاورة.