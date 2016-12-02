إلغاء 8 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 8 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 113 و 103 والمتجهتان إلى ينبع، بالإضافة إلى وصول إخطار آخر من شركة اير كايرو للطيران بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، فضلا عن إلغاء رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 302 والمتجهة إلى جده، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

فيما تلقت السلطات 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112 و 106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 825 والمتجهة إلى العين، ورحلة رقم 105 القادمة من الطائف.