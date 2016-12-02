المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ الشعب الإماراتى بالعيد الوطنى الـ45

كتبت مريم بدر الدين

وجه المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صامويل، التهنئة للشعب الإماراتى العيد الوطنى الـ45، الذى يوافق اليوم 2 ديسمبر.

وكتب "صامويل"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :" هنيئا للإمارات العربية المتحدة عيدها الوطني ال 45 كل عام وأنتم بخير ".

وكانت سفارة الإمارات بالقاهرة، احتفلت أول أمس بالعيد الوطنى الـ45، حيث أقام سفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير جمعة مبارك الجنيبى، حفل استقبال بأحد فنادق القاهرة.