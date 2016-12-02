اليوم.. مدير مسابقات الاتحاد الدولى لكرة السلة يزور مصر

ياسمين يحيى

يزور مصر اليوم أشلى جرين مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا " ، القاهرة اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والمقرر أن تقام يوليو من العام القادم .

ومن المقرر أن يقوم جرين مدير المسابقات بزيارة تفقدية لصالات استاد القاهرة، بالإضافة إلى الفنادق المقرر إقامة البعثات المشاركة فى البطولة بها ، على أن يغادر القاهرة الاثنين المقبل .

يذكر أن جرين قام بزيارة إلى مصر العام الماضى قبل حصولها على شرف استضافة البطولة ، وقام وقتها بمشاهدة صالات الاستاد ، والفنادق ايضا .