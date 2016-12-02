اليوم.. قطع المياه بأكثر من 15 منطقة بمدينة نصر لتحويل مسار "الخطوط"

ماجد تمراز

وافق المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على قطع المياه، فى تمام الساعة الخامسة اليوم، الجمعة، وحتى الخامسة مساء يوم السبت، عن مناطق (الأمن الوطنى – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1,2,3 –وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر- معسكرات الأمن المركزى- (أحمد شوقى - شريف السباعى –ضباط الصف)- نادى الشرطة- فندق الماسة- أرض المعارض - استاد القاهرة- قاعة المؤتمرات- الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر-مستشفى حميات العباسية) وضعف المياه بالحى السابع ومدينة التوفيق، وذلك لقيام جهاز التعمير والإسكان بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وأهابت المحافظة فى بيان رسمى لها أمس، الخميس، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حيث أصدر المحافظ تعليماته للشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.