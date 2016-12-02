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دراسة تنصح الأمهات المتعرضات للإجهاض بالحمل مجددا خلال ستة أشهر

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دراسة تنصح الأمهات المتعرضات للإجهاض بالحمل مجددا خلال ستة أشهر دراسة تنصح الأمهات المتعرضات للإجهاض بالحمل مجددا خلال ستة أشهر

>أ ش أ

 كشفت دراسة جديدة كبيرة أن السيدات اللاتى عانين من الإجهاض يمكنهن محاولة الحمل بطفل من جديد فى خلال ستة أشهر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تتحدى إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تنصح الزوجين اللذين فقدا طفلا خلال الحمل بالانتظار ستة أشهر على الأقل قبل محاولة الحمل من جديد.

ووجدت المراجعة العلمية أن النساء اللائى يحاولن الحمل مجددا خلال هذه الفترة يخفضن من خطر تعرضهن للإجهاض مرة أخرى بواقع الخمس تقريبا. وليس من المرجح أن يحصلن على طفل آخر فحسب، وإنما أيضا من المستبعد أن يولد هذا الطفل مبكرا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوهينى بهاتاشاريا التي ترأست البحث بجامعة "ابردين" الاسكتلندية أن هذه النتائج ربما ترتبط بالسن: "إننا نعرف أن الأمهات الأكبر سنا هن أكثر عرضة لخطر الإجهاض ومن ثم فإذا قمنا بتأخير الحمل أكثر ربما تكون السيدة أكثرعرضة للإجهاض مرة أخرى.


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