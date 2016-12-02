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مباحث التموين بسوهاج تضبط 32 قضية من بينها عبوات أسماك منتهية الصلاحية

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مباحث التموين بسوهاج تضبط 32 قضية من بينها عبوات أسماك منتهية الصلاحية مباحث التموين بسوهاج تضبط 32 قضية من بينها عبوات أسماك منتهية الصلاحية

>سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وأسفرت الحملة التى تمت بمشاركة اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية،وقيادة العقيد محمد نصحى،مدير إدارة مباحث ، عن ضبط "32 " قضية تموينية منها ضبط محروس . ح  .ع  36 سنة مدير مسئول مركز تعبئة عصير ويقيم دائرة مركز طما لحيازته كمية من عبوات العصير مجهولة المصدر بدون علامات تجارية وتم ضبط "270 " عبوة عصير مملوءة،و "430" عبوة فارغة، و"1300" استيكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19198 جنح مركز طما سوهاج لسنة 2016 .

 

وتم ضبط "60" كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرر عن ذلك المحضر رقم 19252 جنح مركز طما لسنة 2016 .

 

كما تم ضبـط "11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية ،"4" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات،قضية منشأة بدون ترخيص،وقضيتان غلق المخبز أثناء مواعيد العمل،قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضيتان غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل،وقضيتان عدم تقديم الإخطار الشهرى عن حصة البوتاجاز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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