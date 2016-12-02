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بالفيديو: بلقيس تطرح البرومو الأول لحفل زفافها الأسطوري

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الخميس 01-12-2016 21:49

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ أعراس نجوم الفن، أطلق منسق حفلات الزفاف الكويتي عماد السمحان، البرومو الأول لتحضيرات الزفاف المنتظر للنجمة بلقيس فتحي على زوجها السعودي سلطان عبد اللطيف، والمقرر انعقاده بمدينة دبي يوم 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة النجوم فايز السعيد، حسين الجسمي، عبد المجيد عبدالله، فهد الكبيسي.

الحفل يتم التحضير له منذ ثلاثة أشهر تحت إشراف بلقيس شخصياً، وتم تصميم دعوات الزفاف وبناء قاعة الأفراح، واختيار فستان الزفاف ضمن "سيناريو" لتتويج بلقيس أميرة من أساطير ألف ليلة وليلة، حيث يغلب اللون الذهبي الملكي على التصميمات بحسب مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته بمعرفة الفنانة اليمنية الاصل وعلقت عليه بقولها من تحضيرات حفل الزواج.

يذكر أن عقد القران تم بالمملكة العربية موطن العريس، بينما سيتم حفل الزفاف بمدينة دبي موطن العروس التي تحمل الجنسية الإماراتية.

الكلمات لا تكفي لوصف التحضيرات المبهرة لحفل الزفاف الأسطوري شاهدي الفيديو

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سيدتي

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