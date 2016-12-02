كانيي ويست يغادر المستشفى

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مغني الراب كانيي ويست Kanye West غادر المستشفى يوم الأربعاء بعد أكثر من أسبوع من دخوله للعلاج من الإرهاق.

وقالت شبكة CNN الإخبارية التلفزيونية وصحيفة Los Angeles Times إن ويست غادر مركز جامعة كاليفورنيا الطبي. ونقلت مجلة Peopleعن مصدر لم تذكره قوله إن ويست "في المنزل.. يأخذا قسطاً من الراحة".

وقالت متحدثة بإسم كيم كردشيان Kim Kardashian في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لم تجد أي جديد في أمر ويست، وأحالت الاستفسارات إلى ممثلي ويست للإجابة عليها.

وكان ويست (39 عاماً) قد نقل إلى مستشفى ريسنيك للأمراض النفسية والعصبية في جامعة كاليفورينا، بعد أن تلقت الشرطة لإتصالاً لطلب المساعدة.

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