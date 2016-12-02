جو معلوف عن صراع أولاد ملحم بركات: "معيب ومخجل"

ما تزال قضية خلاف أولاد الفنان الراحل ملحم بركات تتفاعل، بعد ظهور زوجة الموسيقار الأولى رندا عازار في مقابلة تلفزيونية اتهمت فيها ابن ملحم من مي حريري جونيور بالاستيلاء على مقتنيات الموسيقار وتهديدها باللجوء إلى القضاء، وقيام الشاب بالرد عليها.

الاعلامي جو معلوف الذي كان مقرباً من الموسيقار الراحل ورافقه طوال فترة مرضه في المستشفى خرج عن صمته حيال هذا الملف ونشر عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر" سلسلة تغريدات مستنكراً ما يحدث داخل العائلة الواحدة وجاء فيها: "أتاسف على نَشِر ما سعيت لابقاءه بين أفراد عائلة الراحل الحبيب أبو مجد، أتاسف من قتل أبو مجد مرة ثانية قبل جنازة الـ40 يوم ونشر الغسيل الوسخ".

وتابع معلوف: "ارث ملحم بركات لم يجد من يعرف قيمته وقيمة الحفاظ عليه وتجنيب الصحافة من متعة نشر الغسيل القذر وابطاله الذين يسعون لتقاسم الماديات والسيارات والاموال. معيب و محزن ما يحصل اليوم ووصول الوسخ الى الناس و اروقة المحاكم. أين انت يا ابو مجد؟".

وسأل "اين انت لتطرد هؤلاء من حياتك كما فعلت في السابق؟ أين انت لتقطع لسان ويد كل من ورثك وانت على فراش الموت؟ ملحم بركات مات قهراً وهو يرى البعض أمام عينيه ووجوهم الجائعة لتقاسم الحصص. مات قهراً وعيون البعض تجسد الجوع المادي والرغبة بافتراس الغنيمة، الله يرحمك ابو مجد . عالاكيد اليوم انت بمحل انضف و احسن و اطهر من المحل اللي كنت فيه بس ادعيلن يوعوا على حقيقتن البشعة".

وختم قائلاً: "لا عجب لماذا أمضى أبو مجد ايامه مع اصدقائه و هرب من الجميع . حسناً فعلت"