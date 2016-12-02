خادم الحرمين يأمر بترقية 54 قاضياً بديوان المظالم ووزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً, بترقية 21 قاضياً بديوان المظالم.

أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة إلى درجة (قاضي استئناف) وأربعة إلى درجة (رئيس محكمة ب)، وقاضٍ إلى درجة (قاضي أ) وثلاثة قضاة إلى درجة (قاضي ب) وترقية ستة إلى درجة (قاضي ج).

وأكد الشيخ اليوسف أن الأمر الملكي الكريم وهذا التعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على دعم قضاء ديوان المظالم، بما يعين مرفق الديوان على أداء رسالته وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة تجاه مرفق القضاء، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه لخدمة الإسلام والمسلمين.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية (33) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء ، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه.