أمير القصيم: الإنجاز بالعمل وخدمة المواطن تكريم كل مسؤول

دشن صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء الاربعاء عددا من المشروعات في مركز الربيعية ومحافظة الشماسية وذلك ضمن زياراته التفقدية للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لافتتاح وتدشين عدداً من المشروعات التنموية والخدمية فيها.

وبدأ سموه الزيارة بافتتاح مركز صحي الربيعية، وكان في استقباله رئيس مركز الربيعية صالح الفوزان، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي.

ثم توجه سموه لمحافظة الشماسية، حيث كان في استقباله محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي، وأمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن عدد من المشروعات في المحافظة وهي حديقة المشتل، ومدينة الأنعام ومرافقها، والمرحلة الثانية لجامع حي النخيل، وحديقة الأمير فيصل بن مشعل للشباب، ومشروع تخفيض منسوب طريق الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الشماسية، ومسجد الوزير.

كما قص سمو الأمير فيصل بن مشعل شريط الافتتاح لقسم مرور محافظة الشماسية، حيث كان في استقباله مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومدير مرور منطقة القصيم العميد عبدالله المحترش، وتجول في أقسام المبنى، ودون كلمة في سجل الزيارات، ثم أزاح الستار عن افتتاح مبنى بلدية محافظة الشماسية.

عقبه توجه سموه لتدشين مشروع طريق ازدواج (الباطن/ الشماسية)، حيث كان في استقباله مدير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري.

ثم توجه سمو أمير منطقة القصيم لمقر الحفل الخطابي المعد بمناسبة زيارته لمحافظة الشماسية، حيث افتتح سموه المعرض المصاحب للحفل الذي نظمه مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشماسية، ويتواكب مع حملة سموه "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال".

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة القصيم وافتتاحه وتدشينه لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيراً إلى أن أهالي المحافظة يقفون صفاً واحداً مع القيادة الحكيمة، شاكراً سموه على متابعته المستمرة لما فيه رقي وخدمة المحافظة، عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى مدير بلدية محافظة الشماسية خالد بن سليمان الجربوع كلمة أكد فيها سعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن ما جرى إنجازه من المشروعات كانت بفضل الله ثم بالدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة، وجهود سمو أمير منطقة القصيم في سبيل رقي المنطقة ومحافظاتها.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات التنموية والخدمة المتعددة في محافظة الشماسية، ومنها افتتاح مبنى البلدية الذي يقع على مساحة ٥٠ ألف متر مربع بتكلفة ١٠ ملايين ريال، كذلك تخفيض منسوب طريق الأمير فيصل بن بندر ليتناسب مع المواصفات والمقاييس بتكلفة ٨ ملايين، وكذلك متنزه الجال، الذي يحتوي على ملاعب متعددة ومضمار مشي بتكلفة ٣ ملايين و٩٠٠ ألف ريال، إلى جانب افتتاح مشروع مدينة الأنعام بتكلفة مليونين و٥٠٠ ألف ريال، وتكلفة الطريق الواصل بين الشماسية والربيعية بـ ٧ ملايين ريال، وحديقة مشروع المشتل بقيمة مليون و٥٠٠ ألف ريال، ومشروع متنزه الربيعية بتكلفة تتجاوز مليون ريال، ومشروع طريق الجامعة بتكلفة قاربت ٤ ملايين ريال، ومشروع وحديقة وملعب النبقية، واستحداث قسم الصيانة الذاتية لمساجد محافظة الشماسية ومساجد شرق بريدة، حيث بلغت صيانته أكثر من ٦١٥ مسجداً، ومشروع وقف الوزير الخيري للجاليات بالشماسية الذي بُني على نفقة صالح بن محمد المطرودي بتكلفة مليون و٩٥٠ ألف ريال، وتبرعه أيضاً بمبلغ ٨٠ ألف ريال للمكتب، ومبنى ومشروعات جمعية البر الخيرية بالمحافظة ومنها مشروع للجمعية الجديد بتكلفة بلغت حوالي خمسة ملايين ريال، ومقراً لإدارة الجمعية بتكلفة مليون و٧٠٠ ألف ريال، ومشروع آخر تابع للجمعية بلغت تكلفته أكثر من مليونين ريال، ويضم عدداً من المرفقات منها صالة للاجتماعات وصالة ألعاب ومسبح، ومشروع إزدواج طريق الباطن مع الشماسية، الذي بلغ تنفيذه ٤١ مليون ريال، ومشاريع تابعة للمياه بتكلفة ١٢٣ مليون ريال اندرج تحتها عدداً من المشروعات لتنقية ونقل المياه للمحافظة والمراكز المجاورة لها. ثم ألقيت قصيدة فصحى بعنوان عاصفة الحزم.

عقب ذلك ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة أكد فيها أنه من أبرز المهام على كل مسؤول هو القيام بزيارات تفقدية لكل عمل تابع له، مشيداً بالمشروعات التي افتتحها وشاهدها، التي تدل على الدعم السخي والمبارك من قبل حكومتنا الرشيدة، كاشفاً أن المواطن في المحافظة له حق علينا أن يأخذ حقوقه كاملة، حيث أننا نحرص على كل ما يبرى الذمة في تلمس احتياجات المواطنين، مشيداً بالمعرض المصاحب الذي افتتحه ويهتم بمحاربة الفكر الضال. وقال سموه: إن تكريم كل مسؤول هو الإنجاز بالعمل على أرض الواقع وخدمة المواطن، داعياً الله أن ينصر جنودنا البواسل وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

وفي ختام الحفل تسلم سموه درعاً تذكارياً من محافظ الشماسية بهذه المناسبة، كما تسلم درعاً مماثلاً من رئيس بلدية المحافظة.

.. ويفتتح مرور الشماسية

توجيهات سموه لأمين المنطقة ورئيس بلدية الشماسية

الأمير د. فيصل بن مشعل يلقي كلمته (عدسة/ بدر الفريدي، عبدالعزيز العمار)

أمير القصيم يتسلم هدية من محافظ وأهالي الشماسية

.. ويدشن مبنى البلدية

محافظ الشماسية يلقي كلمته

م. الجربوع يلقي كلمته