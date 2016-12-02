رئيس برلمان العراق يؤكد ضرورة توحيد الجهود والتخطيط لمرحلة ما بعد داعش

بغداد أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، إلى ضرورة توحيد جهود جميع الجهات واعداد خطط عملية تسهم وبشكل فاعل فى مرحلة ما بعد تنظيم(داعش) الإرهابى، من خلال التعجيل باعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين وتوفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للحياة فيها.

وأكد الجبوري، خلال لقائه بمكتبه فى بغداد مساء الخميس، مع أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد السليمان وشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، أن العشائر العراقية كانت ومازالت صمام الأمان فى البلاد، وأن التحديات التى يمر بها العراق تتطلب منها دور أكبر فى الحفاظ على النسيج المجتمعى والأمن.

وتم خلال اللقاء استعراض اخر التطورات الأمنية والحرب ضد تنظيم داعش وضرورة إعطاء ابناء المناطق التى احتلها داعش دورا بارزا بعد عمليات التحرير من أجل مسك الأرض والحفاظ على الأمن.

وأثنى رئيس البرلمان على التضحيات التى قدمها أبناء العشائر فى عملية تحرير مدنهم وقراهم من قبضة داعش خلال العمليات ضد التنظيم الارهابى فى محافظتى الانبار ونينوى.

كما التقى الجبورى السفير السويسرى لدى العراق هاينز بيتر لينز، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، وناقشا مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية فى العراق والمنطقة.