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مدرب المنتخب : محمد صلاح قد يخضع لعملية جراحية

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مدرب المنتخب : محمد صلاح قد يخضع لعملية جراحية مدرب المنتخب : محمد صلاح قد يخضع لعملية جراحية

>محمد مراد

كشف محمود فايز مدرب منتخب أن محمد صلاح المحترف بروما الإيطالى قد يخضع لعملية جراحية بعد إصابته مؤخراً.

أضاف فايز فى تصريحات لبرنامج كورة كل يوم ويقدمه الإعلامى كريم شحاته على قناة النهار أن صلاح سيستغرق فترة علاجية من بين 3 إلى 4 أسابيع وسيتم تحديد الموقف النهائى لإجراء العملية الجراحية اليوم بعد ظهور نتائج جميع الأشعة التى خضع لها اللاعب لتحديد نوعية الإصابة.

تابع مدرب أن إصابة محمد صلاح إلتواء فى الكاحل وسيتم تحديد الموقف النهائى للإصابة اليوم، مؤكدًا أن اللاعب سيلحق بكأس الأمم الأفريقية فى الجابون 2017.


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