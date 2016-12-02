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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2-12-2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2-12-2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الجمعة 2 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة ، وأكدوا أنك سوف تلتقى شخصت يقدم لك فرصة هائلة بمجال العمل، من جهة أخرى المناقشة مع أفراد عائلتك قد تحل الكثير من المشاكل و تزيل التوتر.

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج سوف تلتقى شخصا سيقدم لك فرصة هائلة بمجال العمل ورغم ذلك عليك أن تفكر جيدا قبل أن تبدأ فى أى خطوة.

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن هذه الفترة ستتأتى لذهنك الكثير من الأفكار التى ستجعلك تستمتع بعلاقتك بالشريك عليك أن تختار الأنسب منها.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

 

علماء الفلك يؤكدون ضرورة الاهتمام بجسدك وصحتك فى هذا التوقيت، فأنت الآن عرضة للإصابة بالأنفلونزا، فعليك أن تتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى بالإضافة إلى الالتزام بنظام غذائى جيد وممارسة الرياضة أمر ضرورى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

 

يتوقع علماء الفلك أن المناقشة مع أفراد عائلتك قد تحل الكثير من المشاكل و تزيل التوتر ، من جهة أخرى عليك أن تستغنى فى هذه المرحلة عن التبذير والاكتفاء فقط بشراء الأساسيات.


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مصر 365

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