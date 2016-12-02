حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-12-2016

>كتبت : رانيا علوى
قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الجمعة 2 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة، فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بالشق المهنى ، و عن الجانب العاطفى علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة.
الصعيد المهنى
فرصتك اليوم فى الصعيد المهنى فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بسرعة كبيرة ، و عليك أن تعلم أن مسئولياتك يمكن أن تزيد الفترة المقبلة و بذلك سيكون لديك فرصة لإظهار مهاراتك وتظهر أنك الشخص المناسب لتولى هذه المسئوليات .
الصعيد العاطفى
أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة ، فمحاولة إظهار الجانب الرومانسى من شخصيتك ليس موجودا بخطة اليوم .
الصعيد الصحى لمواليد برج القوس
علماء الفلك يؤكدون أن عليك الالتفات للأوجاع التى تصيبك باستمرار وعدم تجاهلها ، فاستشارة الطبيب أفضل حل .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة الأنسب للتقرب من أصدقائك القدامى من جديد ، و التخلى تماما عن بعض المعارف الجديدة .
من جهة أخرى عليك أن تستمتع بهواياتك التى أهملتها الفترة الماضية مثل الرسم أو الكتابة فستشعر بسعادة بالغة إذا استعدت ممارسة هواياتك التى كنت تمارسها لفترات طويلة .
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