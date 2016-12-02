حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-12-2016

كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الجمعة 2 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة، فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بالشق المهنى ، و عن الجانب العاطفى علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة.

الصعيد المهنى

فرصتك اليوم فى الصعيد المهنى فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بسرعة كبيرة ، و عليك أن تعلم أن مسئولياتك يمكن أن تزيد الفترة المقبلة و بذلك سيكون لديك فرصة لإظهار مهاراتك وتظهر أنك الشخص المناسب لتولى هذه المسئوليات .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة ، فمحاولة إظهار الجانب الرومانسى من شخصيتك ليس موجودا بخطة اليوم .

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

علماء الفلك يؤكدون أن عليك الالتفات للأوجاع التى تصيبك باستمرار وعدم تجاهلها ، فاستشارة الطبيب أفضل حل .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة الأنسب للتقرب من أصدقائك القدامى من جديد ، و التخلى تماما عن بعض المعارف الجديدة .

من جهة أخرى عليك أن تستمتع بهواياتك التى أهملتها الفترة الماضية مثل الرسم أو الكتابة فستشعر بسعادة بالغة إذا استعدت ممارسة هواياتك التى كنت تمارسها لفترات طويلة .