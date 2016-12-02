أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-12-2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-12-2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الجمعة 2 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة، فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بالشق المهنى ، و عن الجانب العاطفى علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة.

 

الصعيد المهنى

 

فرصتك اليوم فى الصعيد المهنى فأنت قادر على إنجاز الكثير من المهام بسرعة كبيرة ، و عليك أن تعلم أن مسئولياتك يمكن أن تزيد الفترة المقبلة و بذلك سيكون لديك فرصة لإظهار مهاراتك وتظهر أنك الشخص المناسب لتولى هذه المسئوليات .

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن علاقتك بالشريك ستزداد تعقيدا هذه الفترة ، فمحاولة إظهار الجانب الرومانسى من شخصيتك ليس موجودا بخطة اليوم .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

 

علماء الفلك يؤكدون أن عليك الالتفات للأوجاع التى تصيبك باستمرار وعدم تجاهلها ، فاستشارة الطبيب أفضل حل .

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

 

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة الأنسب للتقرب من أصدقائك القدامى من جديد ، و التخلى تماما عن بعض المعارف الجديدة .

 

من جهة أخرى عليك أن تستمتع بهواياتك التى أهملتها الفترة الماضية مثل الرسم أو الكتابة فستشعر بسعادة بالغة إذا استعدت ممارسة هواياتك التى كنت تمارسها لفترات طويلة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى