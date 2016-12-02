محميات أسوان تطلق سراح "صقر شاهين" عقب ضبطه مع صياد

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت إدارة المحميات الطبيعية بأسوان فى إعادة إطلاق صقر "شاهين" إلى بيئته الطبيعية عقب ضبطه مع أحد الصيادين على الحدود الجنوبية.

وقال الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، مدير عام المحميات الطبيعية بجنوب الصعيد، إن قوات حرس الحدود قامت بضبط صياد بحوزته صقر من النوع "شاهين" وتم إيداع هذا الصقر فى قسم شرطة أسوان ثان، وبعد ذلك صدر قرار من النيابة العامة بتسليم هذا الصقر إلى فريق من باحثى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان للتصرف معه باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالموضوع.

وأضاف مدير عام المحميات الطبيعية بجنوب الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريقا من الباحثين أعادوا إطلاقه إلى البيئة الطبيعية المناسبة له فى منطقة الشلال جنوب مدينة أسوان