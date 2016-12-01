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غوتشي تحتفل بحديقة Gucci Garden في مول الإمارات

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الخميس 01-12-2016 17:39

أقامت "غوتشي" Gucci حدثاً خاصاً للاحتفال بالديكور المخصّص لحديقة "غوتشي" Gucci Garden في متجرها ضمن مول الإمارات خلال أمسية في 16 نوفمبر.
وإنّ الديكور الحصريّ داخل المتجر يستعرض عالماً خيالياً للنباتات والحيوانات التي تشكّل جزءاً من لغة التصميم الجديدة للدار، حيث تزيّن مجموعات "غوتشي" Gucci الجديدة رموز على غرار الفراشات العملاقة والطيور والدعسوقات والنحل الطنّان والنمور والهيدرا والأفاعي.
وسوف يتمّ عرض الديكور الخاص بحديقة "غوتشي" Gucci Garden في متجر "غوتشي" Gucci ضمن مول الإمارات من 16 نوفمبر 2016 حتى 1 يناير 2017.

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سيدتي