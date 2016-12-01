مارك جاكوبس يطرح المجموعة الجديدة لربيع 2017

بيروت - سيدتي نت

تميزت مجموعة مارك جاكوبس ريزورت 2017 Marc Jacobs Resort 2017 بألوان النيون المشرقة والطبعات الغرافيكية للحيوانات والملامح العسكرية.

وقد لعبت الطبعات دوراً رئيسياً مع رسوم حيوانية جريئة مرقعة قابلتها خطوط هندسية ومربعات متقاطعة، فيما برزت التطريزات والزخرفات القوية على جاكيتات الدينيم المغسولة والمعاطف الجلدية وبلوزات سويت شيرت الأيقونية المطرزة بالترتر والتي تحمل شعارMTV.

كما ظهرت على المعاطف العسكرية تفاصيل مثل قوس القزح، طيور النحام ونجوم وأشجار النخيل، وجاءت تنانير التول الشفافة باللونين الوردي والأصفر، كذلك الأمر في فساتين الكوكتيل البيضاء ذات الكورسيه والمطرزة بالورود والترتر والعقد.

وقد إستمرت موضة الأحجام الكبيرة والواسعة هذا الموسم من خلال الاكمام على شكل الكشاكش التي رأيناها على الفساتين باللونين الأسود والأبيض ومعاطف الفرو ذات الطباعات الحيوانية، ولإستكمال الطلة برزت الصنادل المزخرفة ذات كعوب البلاتفورم وأحذية الكاوبوي بجلد الثعبان المرصعة والعالية حتى الركبة، وكذلك الجلود اللماعة وطباعة الليوبارد، في حين حافظت الحقائب على مركزها في وسط الأضواء مع تلك المزخرفة ذات الأحزمة من السلاسل، وحقائب للظهر المنمقة التي تمنح اللمسات النهائية المثالية لمجموعة مارك جاكوبس ريزورت 2017.