شكرى يشرح برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر لمسئول بـ"الشيوخ" الأمريكى

كتب - أحمد جمعة

فى مستهل لقاءاته بالكونجرس الأمريكى، التقى سامح شكرى وزير الخارجية مع السيناتور ليندسي جراهام رئيس لجنة العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، عقب اللقاء، بأن محادثات شكرى مع السيناتور جراهام تركزت على شرح التطورات الاقتصادية والسياسية الجارية فى مصر، بما فى ذلك مختلف عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتركيز على استراتيجية العلاقة المصرية الأمريكية التى تقتضى استمرار الدعم الأمريكى لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السيناتور جراهام أكد أن مصر دولة هامة بالنسبة للولايات المتحدة، التى تتطلع لأن تخطو مصر خطوات أكثر جدية على مسار التحول الديموقراطى، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المنظمات غير الحكومية.

من جانبه، استعرض الوزير شكرى الأزمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والدور الهام الذى تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار فى الشرق الأوسط والمساعدة فى الحلول السياسية لأزمات المنطقة ومكافحة الارهاب.