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روسيا ستخفض إنتاجها النفطي دون 11.2 مليون برميل يوميا

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روسيا ستخفض إنتاجها النفطي دون 11.2 مليون برميل يوميا روسيا ستخفض إنتاجها النفطي دون 11.2 مليون برميل يوميا

أرشيفية

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، أن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي من مستوياته الحالية البالغة 11.2 مليون برميل يوميا ، في إطار اتفاق مع “أوبك” لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وقال نوفاك في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم ” – اليوم الخميس – إن التقليص سيبدأ انطلاقا من شهر يناير المقبل وسيكون التخفيض متساويا من قبل جميع الشركات الروسية.

وأضاف أن جدول تخفيضات الإنتاج للشركات الروسية سيكون جاهزا قبل موعد اجتماع الدول المنتجة للنفط من خارج “أوبك”، المقرر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري.

وكان وزير الطاقة الروسية قد صرح في وقت سابق عقب إعلان “أوبك” عن اتفاق خفض الإنتاج، بأن روسيا بدورها مستعدة لتقليص إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام 2017.

أ ش أ

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