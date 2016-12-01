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بعد أكثر من شهر على رحيلها عن «العاصمة».. منى سلمان توضح موقفها من قناة

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بعد أكثر من شهر على رحيلها عن «العاصمة».. منى سلمان توضح موقفها من قناة بعد أكثر من شهر على رحيلها عن «العاصمة».. منى سلمان توضح موقفها من قناة

مني سلمان

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية منى سلمان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”، إنه رغم إنتهاء علاقتها بقناة “العاصمة” منذ أكثر من شهر ونصف ، و أذيعت خلالها حلقات سجلتها في وقت سابق، إلا أنها مازلت تتلقى الأسئلة من متابعيها ومن السادة الزملاء حول هذه التجربة القصيرة .

ووصفت “سلمان” التجربة بأن لها ظروفها الخاصة التي أوضحتها في وقتها ، مضيفة :” كل ما تبقى هو أن أوضح أنني فخورة بما قدمته مع زملائي في فريق العمل عبر هذه الإطلالة القصيرة التي سعدت فيها بلقائكم ، و ممتنة لمتابعتكم و تشجعيكم المستمر ، و متفهمة للتساؤلات التي أحاطت بالتجربة”.

وتوجهت بالشكر على الدعم و المساندة التي تتمنى أن تكون على قدرها، وتابعت : أتمنى أن ألتقيكم قريبًا في تجربة جديدة أو مغامرة أخرى في مهنة سنظل نعشقها مهما ضاقت نوافذها.

 

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