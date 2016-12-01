مدرب الدروايش: راض عن الأداء أمام المقاولون.. وتبديل عبد ربه للحفاظ عليه

كتب حسام الحاج

أعرب أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه بأداء لاعبى فريقه أمام المقاولون العرب، رغم التعادل الإيجابى 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب ذئاب الجبل فى إطار منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف خضر فى تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر:" هناك تحسن فى الأداء فى الشوط الثانى على عكس الشوط الأول ولاعبو الدروايش حصلوا على أكثر من فرصة ولكن كان هناك تسرع فى إنهائها ".

تحدث المدير الفنى للدروايش عن أزمة المهاجمين التى يعانى منها فريقه قائلاً:" نحتاج إلى تدعيم الخط الهجومى فى الفترة المقبلة خاصة أننا نمتلك مهاجمين فقط هما أحمد الصعيدى ووليد عطية".

أوضح أشرف خضر سبب تبديل حسنى عبد ربه فى الشوط الأول قائلاً" "حسني اشتكى من بعض الآلام في القدم، لذلك قررنا استبداله حتى لا تتفاقم الإصابة ونخسره في المباريات المقبلة".