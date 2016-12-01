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صندوق النقد يعين "جهاد أزعور" مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

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صندوق النقد يعين "جهاد أزعور" مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صندوق النقد يعين "جهاد أزعور" مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

>كتب محمد تهامى زكى

أعلنت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، عن تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وسيتولى منصبه الجديد فى الأول من مارس المقبل، خلفاً لمسعود أحمد الذى غادر الصندوق أكتوبر الماضى.

وفى بيان صحفى نشره الموقع الرسمى للصندوق، قالت لاجارد: "يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا سواء فى اللبنانية كوزير مال أسبق، أو فى شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة المثبتة على تحقيق التلاقى بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال فى أهم قضايا الساعة التى تواجه المنطقة".

وقد شغل الدكتور أزعور منصب وزير المال اللبنانى من عام 2005 وحتى 2008، وهى الفترة التى قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطنى وداخل وزارة المال، بالإضافة إلى ذلك أشرف أزعور على تنظيم مؤتمر المانحين الدولى "باريس 3" لدعم لبنان، الذى كان دوره بارزا فى تدبير الدعم المالى اللازم لجهود إعادة الإعمار فى لبنان.

وفى الفترة من 2006 وحتى 2008، رأس الدكتور أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى تضم وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحمل أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك فى عضوية المجموعة الاستشارية التى شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط وفى لجنة الخبراء المستقلة التى شكلها البنك الدولى، وفى الفترة السابقة على عمله وزيراً للمال فى لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد العديد من المناصب فى القطاع الخاص.


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