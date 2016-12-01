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500 سائح ألماني يصلون إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

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500 سائح ألماني يصلون إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية 500 سائح ألماني يصلون إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

أرشيفية

أفاد مصدر مسؤول بمطار الأقصر، بوصول 4 رحلات شارتر مباشر من المطارات الألمانية تقل 500 سائح ألماني، اليوم الخميس، إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية.

وأشار المصدر إلى أن أولى الرحلات جاءت من مطار ميونخ، وأقلت 100 سائح، وعلى التوالي وصلت الرحلة الثانية من مطار دو سلدروف الدولي، وأقلت 100 سائح أيضا، والثالثة والرابعة من مطار فرانكفورت الدولي، وشونفيلد الدولي وعلى متنهما 300 سائح، من أجل زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة.

من جانبه، قال طلعت العديسي، مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، في تصريح صحفي، إن السياح الألمان سيشاهدون عقب زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي عروضا خاصة بالصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعبد الكرنك التاريخي.

وأضاف، أن الأقصر تشهد رواجًا سياحيًا مع بداية الموسم الشتوي، بفضل الجهود التي تبذل من قبل وزارة السياحة والهيئة.
> أش أ

 

 

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