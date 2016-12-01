الإنتاج الحربى يهزم النصر للتعدين 1/2

كتب - هيثم عويس

واصل فريق الإنتاج الحربى سلسلة نتائجه الجيدة وحقق الفوز الثانى على التوالى على النصر للتعدين بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى .

تقدم وليد حسن للإنتاج الحربى فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء وتعادل هيثم مصطفى للنصر للتعدين فى الدقيقة 51 ، بينما أحرز محمود فتح الله الهدف الثانى للإنتاج فى الدقيقة 85 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 12 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط فى المركز الأخير .

جدير بالذكر أن بدوى حميدة حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر لهشام عبد الحميد مدافع التعدين نظرا لحصوله على إنذارين بسبب الخشونة .