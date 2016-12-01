أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإنتاج الحربى يهزم النصر للتعدين 1/2

Google+ Print
الإنتاج الحربى يهزم النصر للتعدين 1/2 الإنتاج الحربى يهزم النصر للتعدين 1/2

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق الإنتاج الحربى سلسلة نتائجه الجيدة وحقق الفوز الثانى على التوالى على النصر للتعدين بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى .

تقدم وليد حسن للإنتاج الحربى فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء وتعادل هيثم مصطفى للنصر للتعدين فى الدقيقة 51 ، بينما أحرز محمود فتح الله الهدف الثانى للإنتاج فى الدقيقة 85 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 12 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط فى المركز الأخير .

جدير بالذكر أن بدوى حميدة حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر لهشام عبد الحميد مدافع التعدين نظرا لحصوله على إنذارين بسبب الخشونة . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365