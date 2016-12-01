بعد شهرين من الانفصال..ماريا كاري ترتبط براقص يصغرها بـ13 عاماً

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً رومنسية وحميمة للنجمة البالغة من العمر 46 عاماً وهي برفقة الراقص الاستعراضي بريان تناكا Bryan Tanaka البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يرافقها في جميع حفلاتها.

وتظهر الصور، التي التقطت على الشاطىء في هاوي، وكأنّ ماريا أرادت أن تُنشر هذه الصور، لتؤكد أنّها تعيش علاقة عاطفية جديدة، بعد أقل من شهرين من انفصالها عن خطيبها.

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد تحدثت سابقاً عن علاقة محتملة بين النجمة والراقص الذي يصغرها بـ13 عاماً، خاصة وأن خطيبها كان يشغر بالغيرة من تاناكا إلى حدّ وصل إلى مواجهة وجدال صاخب بينهما، فاستخدم بيكرعلاقاته لمنع الراقص من دخول Caesar's Palace، حيث كانت تعيش ماريا، مرة أخرى.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، وقد تطوّر الشجار حتى استدعى تدخّل مرافق النجمة.

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