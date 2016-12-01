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ضبط 785 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفًا و850 جنيهًا غرامات بمطروح

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ضبط 785 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفًا و850 جنيهًا غرامات بمطروح ضبط 785 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفًا و850 جنيهًا غرامات بمطروح

أرشيفية

مراسل«ONA»:

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 785 مخالفة مرورية و2 لتعاطيهم المخدرات، وتحصيل 15 ألفا و850 جنيها غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية وتم التصالح الفورى فى 144 مخالفة بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالى 15 ألفا و850 جنيها.

كما تم توقيع الكشف الطبى وعمل التحليل لـ24 من قائدى السيارات أثبتت العينات إيجابية تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

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