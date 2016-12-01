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محافظ القليوبية يصدر حركة تغييرات لرؤساء المدن

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محافظ القليوبية يصدر حركة تغييرات لرؤساء المدن محافظ القليوبية يصدر حركة تغييرات لرؤساء المدن

عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية

أصدر عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، حركة تغييرات برؤساء المدن، اعتبارًا من اليوم، شملت الآتي:

الاستاذ عبد الحكيم القاضي رئيس مدينة القناطر الخيرية للقيام بأعمال رئيس مدينة طوخ.
> الاستاذ علاء النادى رئيس حي غرب شبرا الخيمة للقيام بأعمال رئيس مدينة القناطر الخيرية.
> الاستاذ حمدي سلامه من العاملين بمجلس مدينة طوخ للقيام بأعمال رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
> الاستاذ منصور فوزى السيد منصور من العاملين بمجلس مدينة طوخ للقيام بأعمال رئيس مدينة الخصوص.
> الاستاذ عبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ للعمل بديوان عام المحافظة بوظيفة تناسب درجته الوظيفية.

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