محافظ القليوبية يصدر حركة تغييرات لرؤساء المدن

أصدر عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، حركة تغييرات برؤساء المدن، اعتبارًا من اليوم، شملت الآتي:

الاستاذ عبد الحكيم القاضي رئيس مدينة القناطر الخيرية للقيام بأعمال رئيس مدينة طوخ.

> الاستاذ علاء النادى رئيس حي غرب شبرا الخيمة للقيام بأعمال رئيس مدينة القناطر الخيرية.

> الاستاذ حمدي سلامه من العاملين بمجلس مدينة طوخ للقيام بأعمال رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

> الاستاذ منصور فوزى السيد منصور من العاملين بمجلس مدينة طوخ للقيام بأعمال رئيس مدينة الخصوص.

> الاستاذ عبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ للعمل بديوان عام المحافظة بوظيفة تناسب درجته الوظيفية.