مؤلف«كلابش»لأمير كرارة : لا نية لتغيير اسم العمل طبقًا لأحداثه

كتب – هاني صابر

أكد باهر دويدار، مؤلف مسلسل”كلابش” للنجم أمير كرارة، أنه إقترب من إنتهاء كتابة الحلقة الثامنة من العمل، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال دويدار في تصريح خاص لوكالة أنباء”أونا”، إنه ليس هناك نية لتغيير إسم المسلسل، لافتًا الي أن “كلابش” سيكون بشكل كبير الاسم النهائي للعمل، نظرًا لطبيعة الأحداث الدرامية التي يحملها المسلسل والتي تتوافق مع الاسم.

وأضاف، أن المسلسل سيكون من الأعمال القوية في موسم رمضان 2017 ، موضحًا أن الشركة المنتجة تواصل إختيارات باقي الفنانين المشاركين بالمسلسل خلال الأيام الجارية.

مسلسل”كلابش”، بطولة أمير كرارة و محمد لطفي ومحمود البيزاوي وانتصار ، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج محمد بكير ، ومن إنتاج شركة فيردي .