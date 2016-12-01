البرلمان الأوروبى: هدف الإرهابيين تخويف الناس وعلينا ألا ننصاع لرغباتهم

قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز إن هدف الإرهابيين في العالم هو تخويف الناس وعلينا ألا ننصاع لرغباتهم، مشيرا إلى أن الإرهاب موجود في كل مكان وعلى بعد 500 متر من مقر البرلمان الأوروبي كان هناك حادث إرهابي.

وأضاف شولز في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يزور بروكسل أنه تألم كثيرا عندما زار مناطق سياحية في تونس مثل الحمامات وسوسة ووجدها فارغة من السياح الأوروبيين داعيا إلى زيارة تونس.

وأعرب المسئول الأوروبي في التصريحات التي نقلتها صحيفة الشروق التونسية عن سعادته باستقبال الرئيس التونسي داخل البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه يستحق كل الاحترام والتقدير على المجهودات التي بذلها من أجل استقرار تونس وتحقيق الديمقراطية في بلاده وفي ظل ظرفية صعبة تمر بها تونس وحتى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه حان الوقت للمرور في دعم تونس دعما يقوم أساسا على مساعدة الشباب التونسي، قائلا “نحن ملتزمون بالبرامج التي تعهدنا بها وبشكل كامل وخاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي”.

وثمن رئيس البرلمان الأوروبي الانفتاح التونسي على أوروبا، مشيرا إلى أن الإرهاب ليس ظاهرة تونسية وإنما هو موجود في الكثير من البلدان فهنا مثلا وعلى بعد 500 متر من مبنى البرلمان كانت هناك عملية إرهابية لذا أدعو الأوروبيين إلى زيارة تونس كما انصح تونس بان تواصل الاستثمار في الشباب لان المستثمر يذهب حيث يوجد شباب ذو تعليم جيد.

أ ش أ