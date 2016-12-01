بالصور.. بكاء أهالى القابوطى بسبب إلغاء القرعة العلنية لوحدات الإسكان

بورسعيد – محمد عزام

عقد السعيد رخا، رئيس حى الضواحى، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مجموعة من أهالى منطقة القابوطي المتجمهرين أمام الديوان العام عقب إلغاء القرعة العلنية للمستحقين منهم والتى كان مقرر إجرائها صباحاً بصالة "6 أكتوبر"؛ وذلك احتواءاً منه لغضب الأهالى عقب علمهم بعدم وجود حوالى 100 اسم فى القرعة.

كان قد تجمع أهالى القابوطى، الذين كان قد تقرر إجراء قرعتهم للحصول على وحدات سكنية صباحاً أمام صالة "6 أكتوبر"، وفور وصولهم فوجئوا بإجراء القرعة لـ 63 اسما فقط من بين 154 كان قد تم الإعلان عنهم قبل ذلك، وسادت حالة من الغضب على رئيس الحى مما دفعه لإلغاء القرعة.

وتوجه بعدها عشرات الأهالى إلى ديوان عام حى الضواحي وتجمهروا أمامه بعد أن وجدوا أبوابه مغلقه من قِبل أفراد الأمن، وهتفوا "عايزين القرعة .. عايزين القرعة"، وطالبوا بمعرفة أسباب استبعاد باقى الأسماء.

وحاولت القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد إقناع المتجمهرين من أهالى القابوطى أمام ديوان عام حى الضواحى فى الإنصراف، وتحديد موعد جديد لإجراء قرعة علنية أخرى على الوحدات السكنية، ضمن مشروع خطة تطوير المنطقة، تضم جميع الأحقيات كما كان مقررا من قبل.

وتدخل الرائد وائل فوده، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، لحل الأزمة واحتواء غضب الأهالي من المستحقين للوحدات السكنية، مؤكداً أن رئيس حى الضواحى يجتمع مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لأخذ التعليمات فى إجراء القرعة القادمة، وسيتم إعلان القرعة خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ كانا قد تفقدا العمارات السكنية الجديدة والخاصة بأهالى منطقة القابوطى المستحقين .