أخبار السعودية اليوم.. إلغاء رسوم الـ2000 ريال على "تكرار العمرة" خلال 3 سنوات

كتب مصطفى عنبر

شهدت الساحة السعودية العديد من الأحداث اليوم الخميس، ومن بين أهم أخبار السعودية اليوم، قرار المملكة إلغاء تطبيق الرسوم المقررة على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال بأثر رجعى.

وكشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، عن أن المملكة العربية السعودية قررت إلغاء تطبيق الرسوم المقررة منها على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال للمرة الثانية خلال 3 سنوات بـ"أثر رجعى"، على أن يتم تطبيقها من هذا العام 1438 هجريًا.

وأشاد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقرار وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين وتفهم المملكة لمطالب الجهات الحكومية والخاصة لتعديل هذا القرار، لتمكين البسطاء من أداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن تنتهى وزارة السياحة من اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، عقب الانتهاء من مناقشة اقتراحات الشركات المقدمة للغرفة بشأن الضوابط الجديدة والتى تتضمن فتح مسافات تسكين المعتمرين بمكة المكرمة، والعديد من المطالب الأخرى لبدء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة المقبلة.

ومن بين أخبار السعودية اليوم، الهجوم الإلكترونى الذى وقع فى منتصف نوفمبر واستهدف جهات حكومية سعودية ومنشآت حيوية من بينها قطاع النقل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مركز الأمن الإلكترونى التابع لوزارة الداخلية قوله أنه يبدو أن مصدر الهجوم من خارج المملكة "ضمن عدة هجمات الكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية."

ولم يقدم المركز المزيد من التفاصيل عن هوية المهاجم أو حجم الضرر الذى وقع، لكنه قال أن الفيروس استهدف "تعطيل جميع الخوادم والأجهزة... ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم"، ولم يرد متحدث باسم وزارة الداخلية بعد على طلب للحصول على تعقيب.

وكانت شركات أمريكية لأمن الانترنت قالت أمس أن نسخة من شامون وهو فيروس كمبيوتر مدمر عطل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر فى شركات الطاقة بالشرق الأوسط قبل أربع سنوات استخدم منذ أسبوعين لمهاجمة أجهزة كمبيوتر فى السعودية.