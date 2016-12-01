سجادة "فيكتورياز سيكريت" الزهرية تشتعل أناقة وجرأة

في مثل هذا الوقت من كل عام يُقام عرض علامة "فيكتورياز سيكريت" Victoria's Secret للملابس الداخلية، وطبعاً كما نعرف جميعنا فإن جميع عروض العلامة التجارية تتحول الى مهرجانات احتفالية يحضرها أهم مشاهير العالم، وهذا العام انتقل مكان العرض من نيويورك الى مدينة النور باريس، واختتمت فعالياته بسجادة زهرية سارت عليها النجمات والعارضات بكثير من الأناقة والجاذبية.

اختارت عارضات الأزياء أجمل الاطلالات بعد العرض والأكثر تألقاً كانت جيجي Gigi، وبيلا Bella حديد، حيث ارتدت كل واحدة فستاناً ذهبياً براقاً، بدت معه جريئة ولافتة.

وقد شاهدنا أيضاً عارضات الأزياء المخضرمات بإطلالات رائعة مثل "ايزابيل غولارت" Izabel Goulart التي اختارت فستاناً باللون الفضي من تصميم دار "رالف اند روسو" Ralph&Russo، وعارضة الأزياء "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio في فستان من الدانتيل من تصميم Alessandra Rich، والسمراء الجميلة "ادريانا ليما" Adriana Lima في فستان باللون الأبيض من "رولاند فاندر كيمب" Roland Vander Kemp.

أما "كيندل جينير" Kendall Jenner فلم تكن موفقة في خيارها، حيث شاهدناها في فستان من الحرير بالون الأبيض بدا تصميمه بسيطاً وغير لافت، واطلالة عارضة الأزياء الجميلة "ايرينا شايك" Irina Shayk أيضاً لم تكن موفقة في فستان مخطط باللونين الأسود والأبيض من "جيفنشي" Givenchy.

وبالنسبة للنجمة "الليدي غاغا" Lady Gaga فقد كانت إطلالاتها أنيقة في فستان من الدانتيل الأسود اختارته من دار "عز الدين عالايا" Azzedine Alaia.