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السبت..كندة علوش ضيفة snl بالعربي على CBC

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السبت..كندة علوش ضيفة snl بالعربي على CBC السبت..كندة علوش ضيفة snl بالعربي على CBC


> يستضيف برنامج Saturday Night Live بالعربي المذاع على شاشة سي بي سي الفنانة كندة علوش وذلك في الحلقة التاسعة من البرنامج الذي يذاع يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

وتقدم الحلقة عددا من الفقرات منها استعراضات فنية ونشرة أخبار ساخرة وفقرات كوميدية تمثيلية متنوعة للتعليق على الأوضاع الحالية بشكل كوميدي مميز.

وتتحدث كندة علوش خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها الفنية بشكل ساخر وكيف ترى الوضع الفني الحالي بالإضافة إلى نقاط أخرى تتحدث عنها.

وفي الحلقات الماضية استضاف البرنامج الكوميدي الذي يقدمه شادي ألفونس وخالد منصور ونور قدري عددا من النجوم منهم درة وعمرو يوسف وأحمد عدوية ومنى زكي.

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