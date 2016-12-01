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الأمم المتحدة: جنوب السودان يشهد حملة تطهير عرقي

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الأمم المتحدة: جنوب السودان يشهد حملة تطهير عرقي الأمم المتحدة: جنوب السودان يشهد حملة تطهير عرقي

الأمم المتحدة

قالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان في بيان يوم الخميس إن عمليات تطهير عرقي تحدث بالفعل في بعض مناطق البلاد حيث الوضع ممهد لتكرار الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا.

وبحسب رويترز أضافت ياسمين سوكا في البيان الذي صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام “توجد بالفعل عملية تطهير عرقي منتظمة تجري في عدة مناطق بجنوب السودان يستخدم فيها التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى.. في كل مكان ذهبنا إليه في هذا البلد سمعنا قرويين يقولون إنهم على استعداد لإراقة الدماء لاسترداد أراضيهم.”

 

 

 

 

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